Hoop op coronamedicijn geeft beurzen een zetje

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten gesloten. De financiële markten reageerden onder meer op hoopgevend nieuws over het onderzoek naar een potentieel coronamedicijn. Daarnaast worstelden beleggers zich opnieuw door een flinke hoeveelheid resultaten van grote Europese bedrijven. Ook waren de financiële markten in afwachting van het het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve later op de dag, en de olieprijzen toonden krachtig herstel.

De AEX-index in Amsterdam sloot 1,3 procent hoger op 526,96 punten. De MidKap steeg 3,6 procent tot 726,24 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 2,9 procent.

Een experimenteel coronamedicijn van Gilead Sciences helpt coronapatiënten sneller herstellen dan normale zorg. Daar wijzen de eerste resultaten van een Amerikaans onderzoeksinstituut althans op, stelde farmaceut Gilead in een bericht aan beleggers. Veel details zijn nog niet bekend, maar het nieuws wakkert de hoop aan op een eerste effectieve behandeling van de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus.

ArcerlorMittal

Koploper in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 12,7 procent. Ook in de MidKap was het sentiment duidelijk positief. Bij de middelgrote fondsen lieten meerdere fondsen, waaronder bodemonderzoeker Fugro en sportschooluitbater Basic-Fit, koersstijgingen zien van meer dan 10 procent.

Elders in Europa kregen de Britse banken Standard Chartered en Barclays er tot bijna 13 procent bij na goed ontvangen kwartaalberichten. Deutsche Bank, die met definitieve kwartaalcijfers kwam, klom 12 procent in Frankfurt. De Duitse autobouwers Volkswagen en Daimler, die vanwege de virusuitbraak minder auto’s verkochten in het eerste kwartaal, stegen tot bijna 7 procent.

Airbus

In Parijs won Airbus dik 10 procent. De vliegtuigbouwer leed wel een kwartaalverlies door de coronapandemie en sprak van de ernstigste crisis in de luchtvaart ooit. IAG steeg een kleine 6 procent in Londen. Het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappijen als British Airways en Iberia is van plan tot 12.000 banen te schrappen om de kosten omlaag te brengen en de fikse verliezen op te vangen. Het Franse supermarktconcern Carrefour dikte bijna 4 procent aan dankzij sterke kwartaalcijfers.

De euro was 1,0851 dollar waard, tegen 1,0843 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 30,6 procent meer op 16,10 dollar. Brentolie werd 11,7 procent duurder op 22,86 dollar per vat.