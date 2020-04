Ambtswoning bondspresident Oostenrijk ontruimd na bommelding

Vanwege een bommelding is woensdag in Wenen een deel van de Hofburg tijdelijk ontruimd geweest. Daar is onder meer de ambtswoning van de Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen gevestigd. Er is geen explosief gevonden en het voormalige keizerlijke paleis is weer vrijgegeven, aldus de politie. De bommelding werd gedaan per email.