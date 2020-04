27-jarige Hagenaar opgepakt om coronazwendel

De politie heeft een 27-jarige Hagenaar aangehouden wegens vermoedelijke betrokkenheid bij een coronazwendel. Dat gebeurde vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag in Rotterdam, waar surveillerende agenten de man zagen rondrijden.

De oplichting bestond eruit dat criminelen een nepwebwinkel hadden opgezet waar medische goederen op werden aangeboden, zoals mondkapjes en infraroodthermometers. De verdachte heeft waarschijnlijk gefungeerd als een zogeheten geldezel. Dat is iemand die zijn rekening tegen betaling beschikbaar stelt voor criminele activiteiten.

De politie kwam de verdachte enkele weken geleden al op het spoor en doorzocht zijn woning. Maar toen was hij niet thuis. Hij belandde wel in de politiesystemen en daarom kon hij in Rotterdam worden aangehouden.

Buitenlandse slachtoffers

De malafide website, die niet van echt te onderscheiden was, werd eerder al uit de lucht gehaald. Vooral mensen uit het buitenland werden slachtoffer van de oplichting. Zo bestelde een slachtoffer er, tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis in China, voor 259.000 Amerikaanse dollar aan infraroodthermometers. De helft was vooruit betaald, maar producten werden nooit geleverd. Ontvangen gelden werden snel contant opgenomen.

Naar verwachting hebben naast de aangehouden verdachte meer mensen hun bankrekening beschikbaar gesteld aan de criminelen. De politie verwacht de komende tijd meer aanhoudingen te doen. De 27-jarige Hagenaar is na enkele dagen vrijgelaten en moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Het rechercheteam onderzoekt nog waar het opgenomen geld is gebleven.