Bevrijding concentratiekamp Dachau herdacht

In Duitsland is woensdag de bevrijding van concentratiekamp Dachau herdacht, precies 75 jaar geleden. Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, zei onder meer dat er hard moet worden opgetreden tegen “haat, fanatisme en antisemitisme”.

Een grote herdenkingsdienst die stond gepland, waar ook overlevenden van het kamp bij aanwezig zouden zijn, werd afgelast vanwege het coronavirus. Wel werd een krans gelegd.

Op de dag van de bevrijding zaten nog circa 32.000 gevangenen in Dachau, dat in 1933 niet ver van München werd gebouwd. In totaal zaten ruim 200.000 mensen in het kamp. Zeker 41.500 van hen kwamen om het leven, met name joden, communisten, zigeuners, homoseksuelen en politieke tegenstanders.

Het Amerikaanse leger bevrijdde Dachau op 29 april 1945.