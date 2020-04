Iets meer dan 800 coronapatiënten nog op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot 804. Dat zijn er 57 minder dan op dinsdag (861), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarnaast liggen er 431 mensen met andere aandoeningen op de intensive care.

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 776 in Nederland, 56 minder dan dinsdag. Verder verblijven 28 Nederlandse patiënten op intensivecareafdelingen in Duitsland. Dat is er eentje minder dan dinsdag, doordat iemand is teruggekeerd naar Nederland.