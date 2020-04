Zwitserland kondigt verdere versoepelingen aan

Zwitserland versoepelt op 11 mei de grensrestricties, maakte de regering woensdag bekend. Die kondigde ook verdere versoepelingen in het openbare leven aan en gaf details over een corona-app en de overheidssteun voor het bedrijfsleven.

Winkels, restaurants, markten, musea en bibliotheken in het Alpenland mogen op 11 mei weer opengaan. De opening van musea en bibliotheken was aanvankelijk gepland voor 8 juni.

De regering kondigde onder meer aan dat vanaf 11 mei alle nieuwe besmettingsgevallen weer worden getraceerd. Daarnaast gaf de regering aan dat er een corona-app wordt geïntroduceerd die mensen informeert over eventuele contacten met besmette mensen. Het gebruik van de app die met Bluetooth werkt, wordt vrijwillig.

Wedstrijden zonder publiek

Sportwedstrijden mogen vanaf 8 juni weer doorgaan, maar dan wel zonder publiek. Op 27 mei worden meer besluiten genomen over versoepelingen omtrent samenscholingen van meer dan vijf personen, culturele centra en sportscholen. Bijeenkomsten van meer dan duizend mensen blijven sowieso tot eind augustus verboden.

De Zwitserse regering gaat het parlement toestemming vragen om 1,9 miljard Zwitserse frank (ongeveer 1,8 miljard euro) uit te trekken voor de luchtvaartmaatschappijen Swiss International Air Lines en Edelweiss Air. Maatschappijen met een buitenlands moederbedrijf zoals easyJet Switzerland zullen daar moeten aankloppen voor hulp.

Noodhulp

Dat principe geldt voor de Zwitserse noodhulp in het algemeen. Bedrijven komen alleen onder strikte voorwaarden in aanmerking voor een noodlening van de overheid en mogen daarnaast geen dividend uitbetalen zolang de lening niet is terugbetaald.

In Zwitserland zijn naar gegevens van John Hopkins University 29.407 besmettingsgevallen vastgesteld. Tenminste 1699 Zwitserse dragers van het nieuwe coronavirus zijn overleden.