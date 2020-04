Nog geen uitsluitsel over steun voor studenten

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) kan nog niet zeggen of er financiële steunmaatregelen komen voor studenten, zoals een tegemoetkoming in het collegegeld voor studenten die studievertraging oplopen door de coronacrisis. Ze wil eerst in kaart brengen hoe groot deze groep is, zei ze woensdag in debat met de Tweede Kamer.