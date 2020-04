Wall Street begint in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten aan de handel begonnen. Beleggers reageren andermaal op een grote stroom bedrijfsresultaten. Ook worden de krimpcijfers van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van dit jaar verwerkt.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,6 procent hoger op 24.476 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1,7 procent tot 2913 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 1,8 procent bij op 8768 punten.

De Amerikaanse overheid maakte bekend dat de economie duidelijk gebukt gaat onder de coronacrisis. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie met 4,8 procent. Dat is flink meer dan economen in doorsnee hadden voorzien. Maar mogelijk duidt dit cijfer erop dat de Federal Reserve nog met extra steunmaatregelen komt. Beleggers kijken daarom erg uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag wordt bekendgemaakt.

Boeing

Google-moeder Alphabet opende de boeken en kreeg er in de eerste handelsminuten bijna 9 procent aan beurswaarde bij. Het bedrijf groeide vooral met zijn zoekmachine, videowebsite YouTube en de clouddiensten. In maart kreeg de groei echter een tik toen de reclame-inkomsten fors terugliepen.

Aan het cijferfront ging de aandacht daarnaast uit naar Boeing, dat bijna 4 procent won. De vliegtuigmaker kampt door de coronacrisis met de nodige tegenwind. Zo is de vraag naar vliegtuigen en diensten minder, nu maatschappijen wereldwijd hun vliegtuigen aan de grond houden. Om kosten te besparen wil Boeing afscheid nemen van circa 10 procent van zijn personeelsbestand.

Gilead Sciences

Ook industrieel conglomeraat General Electric (GE) heeft zwaar te lijden onder de malaise in de luchtvaart. Door de crisis daalt onder andere het aantal orders voor vliegtuigmotoren van GE. Dat drukte de omzet van de onderneming. Het aandeel zakte circa 1 procent.

Verder ging Gilead Sciences zo’n 4 procent omhoog. De Amerikaanse farmaceut meldde hoopgevende resultaten in het onderzoek naar een potentieel coronamedicijn.