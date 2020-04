Campagne Leger des Heils voor buurtwerk in coronatijd

Het Leger des Heils zag het aantal mensen dat afhankelijk is van zijn buurtwerk al stijgen, maar met de komst van het coronavirus is dat alleen maar verder toegenomen. De buurthuiskamers en korpsgebouwen van het Leger zijn vanwege het coronavirus echter noodgedwongen dicht. Daarom moet op andere manieren geholpen worden en is het Leger des Heils een campagne begonnen.

De organisatie helpt via het buurtwerk wekelijks zo’n 15.000 mensen. Dat gebeurde vanuit de honderd buurthuiskamers en korpsgebouwen in het hele land.

Nu de gebouwen dicht zijn brengen heilssoldaten, medewerkers en vrijwilligers de warme maaltijden thuis langs bij mensen en gaan soepfietsen extra de straat op. Ook is op sommige plekken een digitaal ‘koffie-uurtje’ ontstaan of wordt op andere wijze het contact onderhouden. “We bellen onze bezoekers op: hoe gaat het met ze, zorgen ze goed voor zichzelf, kunnen we ze ergens bij helpen?” Ook hulp bij boodschappen doen of het sturen van een kaartje aan mensen die alleen wonen, gaat gewoon door.

“We doen ons best om op veilige afstand ‘in de buurt’ te blijven.” Het overgrote deel van de buurthuiskamers is echter niet gesubsidieerd. Reden voor het Leger des Heils om nu te beginnen met de campagne ‘Help ons dichtbij te blijven!’ voor financiële bijdragen.

Het Leger des Heils voerde recentelijk ook de campagne ‘Thuisblijven, hoe dan?’ voor de 40.000 dak- en thuislozen. Hun situatie is er door het coronavirus ook niet beter op geworden.