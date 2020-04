Rusland verlengt inreisverbod voor buitenlanders

De Russische overheid verlengt het inreisverbod voor buitenlanders tot nader order, maakte premier Michail Misjoestin woensdag bekend. Rusland nam de maatregel medio maart om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in het land in te dammen.

Misjoestin deed de mededeling in een bijeenkomst van functionarissen waarin de maatregelen tegen de coronapandemie werden besproken. Het aantal besmettingen in Rusland loopt hard op en nadert de honderdduizend. Ook zijn er al bijna duizend Russen met het nieuwe coronavirus gestorven.

Op het inreisverbod gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor buitenlandse specialisten die geïmporteerde apparatuur moeten onderhouden. Dat is volgens de premier nodig om bedrijven draaiende te houden die middelen produceren die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus.

President Vladimir Poetin waarschuwde de Russen dinsdag dat de piek van de virusuitbraak nog niet is bereikt en verlengde de lockdown-maatregelen met twee weken. In een videoconferentie met regionale gouverneurs zei Poetin dat het is gelukt de verspreiding van het longvirus te vertragen, waarbij hij benadrukte dat dit hen nog niet gerust moet stellen.