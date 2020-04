Boeing wil personeelsbestand met 10 procent terugbrengen

De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing wil afscheid nemen van circa 10 procent van zijn personeelsbestand van circa 160.000 werknemers wereldwijd. Dat heeft Boeing-baas David Calhoun in een brief aan het personeel gemeld. In een toelichting op de kwartaalcijfers spreekt hij in eerste instantie van een vrijwillig vertrek van werknemers, maar hij sluit ook gedwongen ontslagen niet uit.