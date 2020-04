Belgische kustgemeenten mikken op 8 juni voor toeristen

Dat hebben de burgemeesters van de tien kustplaatsen waaronder De Panne, Oostende en Blankenberge woensdag bepaald. Vanaf 18 mei willen ze eigenaars van een tweede huis aan de kust en campingbewoners ook weer toelaten. Momenteel geldt in België nog een verbod op niet-essentiële verplaatsingen.

“Het is voor de burgemeesters een aartsmoeilijke opdracht maar de vergadering was constructief. We begrijpen dat iedereen naar de kust wil komen maar we moeten beseffen dat het geen normale zomer wordt”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene.

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Carl Decaluw benadrukt dat de nationale regels leidend voor de kuststrategie zijn. “Als het niet veilig is, laten we het niet toe. Het wordt alvast zeker een plan in verschillende fasen.” Het dragen van mondkapjes op het strand kwam niet ter sprake. Op 11 mei vergaderen de kustburgemeesters opnieuw.