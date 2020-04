Half jaar cel voor inrijden op politieauto in Baarn

Een 24-jarige man uit Baarn is veroordeeld tot een celstraf en moet verplicht behandeld worden omdat hij begin dit jaar expres op een politieauto inreed, zonder rijbewijs. De man moet een kleine zes maanden de cel in waarvan twee voorwaardelijk en hij moet meewerken aan een reclasseringstraject, oordeelde de rechtbank Midden-Nederland. Ook krijgt hij een rijontzegging van twee jaar, vanaf het moment dat hij daadwerkelijk zijn rijbewijs heeft gehaald.

De agenten wilden op 10 januari van dit jaar de man aanhouden nadat hij met zijn wagen gekeerd was bij het zien van de politieauto. Hij negeerde vervolgens een stopteken en stuurde, in een poging te ontkomen, zijn auto tegen die van de agenten aan. Hij verklaarde later dat hij schrok en bang was om aangehouden te worden.

De rechtbank verklaarde hem schuldig aan het bedreigen van de twee agenten in de auto. Ook heeft hij volgens de rechtbank de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar gebracht met zijn gedrag, helemaal door zonder rijbewijs te rijden.