Hartontstekingen bij Franse kinderen, mogelijk door coronavirus

Meerdere kinderen in Frankrijk kampen met ontstekingen rond het hart die mogelijk veroorzaakt worden door het nieuwe coronavirus. Dat liet de Franse gezondheidsminister woensdag weten, die wel benadrukte dat daar nog geen bewijs voor is. De ontstekingen worden “zeer serieus” genomen, aldus Olivier Véran. Ongeveer vijftien Franse kinderen vertonen de symptomen.

Afgelopen weekend meldden ook de Britse autoriteiten dergelijke gevallen. In het Verenigd Koninkrijk zouden kinderen zelfs zijn overleden aan de gevolgen ervan. Door de ontsteking krijgen zij onder meer ernstige buikklachten, koorts en ontstoken bloedvaten. In Groot-Brittannië zijn sommige kinderen opgenomen op de intensive care. “Het is een nieuwe ziekte waarvan we denken dat die veroorzaakt kan zijn door het coronavirus of Covid-19”, zei de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock dinsdag. Hij gaf wel aan dat niet alle kinderen met de symptomen ook positief getest zijn op het coronavirus.

Naast Frankrijk en Groot-Brittannië is de ziekte ook in Italië, Spanje en Zwitserland vastgesteld. In Nederland zijn voor zover bekend geen gevallen gemeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarover geen signalen ontvangen.

Wetenschappers uit verschillende landen is gevraagd onderzoek te doen naar het verband tussen de ontstekingen en het coronavirus.