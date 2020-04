Hongkongse activist toch zes jaar de gevangenis in

De Hongkongse activist Edward Leung (28) moet toch zes jaar de cel in. Leung was in beroep gegaan tegen een gevangenisstraf, maar tevergeefs. De activist was veroordeeld voor betrokkenheid bij rellen rond een demonstratie in 2016.

Leung, die als radicale ‘lokalist’ te boek staat, is vanwege zijn politieke kleur populair onder de mensen die demonstreren tegen de Chinese overheid. Hij werd in 2018 veroordeeld omdat hij twee jaar eerder demonstraties had aangevoerd. Leung wilde strafvermindering krijgen, maar kreeg woensdag nul op het rekest van de rechter.

Hongkongse demonstranten gaan weer vaker de straat op om meer democratie te eisen. Eerdere massaprotesten waren de kop in gedrukt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus en maatregelen van de overheid om de uitbraak in te dammen. De bekrachtiging van Leungs vonnis zou de onvrede in Hongkong weer opnieuw kunnen aanwakkeren.

Slogan

Demonstranten riepen vorig jaar massaal zijn slogan “Eis Hongkong terug, de revolutie van onze tijd!”. Een eerdere rechtbankzitting in de zaak Leung trok in oktober vorig jaar honderden demonstranten die hun steun kwamen betuigen.

De Hongkongse protesten begonnen in 2016 nadat de overheid er een campagne had gevoerd tegen straatverkopers zonder vergunning. Bij de zogenoemde ‘vissenbalrellen’ raakten meer dan negentig politieagenten gewond en werden waarschuwingsschoten gelost. Leung werd veroordeeld aan de hand van oude koloniale wetgeving die steeds vaker wordt gebruikt om demonstranten achter de tralies te krijgen. Hij won veel bekendheid door de rellen en de daaropvolgende rechtszaken.