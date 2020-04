'305 miljoen voltijdsbanen verdwijnen door coronacrisis'

Door de coronacrisis is er in het tweede kwartaal ruim een tiende minder werk op de wereld. Dat komt neer op het verdwijnen van 305 miljoen voltijdsbanen, voorspelt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Daarmee is de VN-organisatie pessimistischer geworden dan begin deze maand. Toen voorspelde de ILO nog een verlies van 195 miljoen voltijdsbanen.

In het eerste kwartaal verdwenen al zo'n 130 miljoen voltijdsbanen ten opzichte van eind vorig jaar. Met name Noord- en Zuid-Amerika en Europa en Centraal-Azië krijgen te maken met veel banenverlies, voorspelt de ILO. Eerder sprak de organisatie nog vooral over banenverlies in Europa, Azië en de Arabische Wereld.

Inmiddels woont nog 68 procent van de werknemers in een land waar beperkingen op werk van kracht waren of werden aangeraden vanwege het virus. Twee weken geleden was dat nog 81 procent, maar het opheffen van veel beperkingen in China zorgde voor verlichting.

Risico

Zo'n 436 miljoen bedrijven wereldwijd lopen een ernstig risico door de verstoringen die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Meer dan de helft van die bedrijven, ongeveer 232 miljoen stuks, zijn winkels of groothandels.

De ILO wijst ook op de desastreuze gevolgen van coronamaatregelen voor werknemers in de informele economie. Dat zijn mensen die niet in de officiële economische cijfers worden meegeteld omdat ze bijvoorbeeld zwart werken of niet ingeschreven staan. In veel opkomende economieën geldt dit voor bijvoorbeeld straatverkopers en mensen die bruikbare spullen uit het afval verzamelen. Die mensen worden het hardst getroffen door de lockdown omdat ze geen vangnet hebben.