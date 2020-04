Brussel zet opnieuw juridische stappen om rechtsstaat Polen

De Europese Commissie start opnieuw een juridische procedure tegen de Poolse regering vanwege de onafhankelijkheid van de rechtspraak in het land. Warschau krijgt twee maanden de tijd om te reageren op vragen van het dagelijks EU-bestuur over wetgeving uit december die het de regering mogelijk maakt kritische rechters te straffen.

Volgens vicevoorzitter Věra Jourová (Transparantie en Waarden) ondermijnt Warschau het werk van Poolse rechters en blijft Brussel “doorvechten voor democratie in de EU.” De PiS-regering in Polen ligt al geruime tijd overhoop met de commissie over de rechtsstaat.