Bewakers staan bij overwegen, nu er meer treinen rijden

De NS zet vanaf woensdag iets meer treinen in, en daarom stuurt spoorbeheerder ProRail bewakers naar spoorwegovergangen. Het kan zijn dat mensen gewend zijn geraakt aan de rust op het spoor van de afgelopen weken. “Als je een trein langs ziet razen, is dat al een waarschuwing voor het verkeer. Als lange tijd geen treinen langskomen, kan het zijn dat mensen een beetje in slaap worden gesust. Dat willen we voorkomen, daarom zijn we zichtbaar aanwezig bij de overwegen”, legt een woordvoerder van ProRail uit.