Spanje ziet dagelijks dodental corona weer iets oplopen

In Spanje zijn de afgelopen 24 uur 325 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid woensdag. Dat is een lichte toename ten opzichte van dinsdag, toen er 301 doden werden gemeld.

In totaal stelt Spanje het dodental naar boven bij met 453 personen naar 24.275. Dat komt doordat sommige sterfgevallen in de laatste dagen nog niet in de statistieken waren meegenomen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er 2144 besmettingsgevallen bijgekomen. Dat betekent dat inmiddels bij 212.917 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus.

Spanje heeft wereldwijd het hoogste officiële dodental na de Verenigde Staten en Italië. De regering-Sánchez meldde dinsdag dat Spanje de lockdownregels gaat versoepelen. Dat moet per regio in een verschillend tempo gaan gebeuren, afhankelijk van de ernst van de virusuitbraak. Sinds zondag mogen Spaanse kinderen elke dag weer een uur naar buiten onder begeleiding van een volwassene.