OM: zoon vermoordde moeder in opdracht stemmen

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 48-jarige man ervan op 31 januari van dit jaar zijn 89-jarige moeder in haar woning in Bunde (Limburg) om het leven te hebben gebracht. Hij heeft volgens het OM neus en mond van zijn moeder dichtgeknepen waardoor zij geen adem meer kon krijgen en is overleden. De man zit sinds 1 februari in voorarrest.

Bij de rechter-commissaris verklaarde de man eerder dat hij opdracht had gekregen van een stem om zijn moeder te vermoorden. Die stem was een tijd lang weggeweest, maar was nu weer terug.

De rechtbank in Maastricht heeft woensdag het voorarrest van de man verlengd, mede omdat de kans op herhaling bestaat, aldus de rechtbank.

Hulp

Een hulp in de huishouding was op 31 januari ‘s ochtends bij de vrouw geweest en had gezien dat zij ziek was en moest overgeven. Bij het onderzoek naar de doodsoorzaak van de vrouw vond de politie braaksel rond haar mond.

Volgens het OM heeft de man de moord bekend. Direct na het doden van zijn moeder zou hij 112 hebben gebeld met de mededeling dat hij haar verstikt had.

Maar advocaat Wouter Geertsen betoogde dat zijn cliënt in verwarde staat verkeerde en mogelijk een moord heeft bekend die hij niet begaan heeft. “Uit de sectierapporten kan niet worden afgeleid dat hij de vrouw heeft gedood”, aldus Geertsen. Hij vroeg daarom zijn cliënt vrij te laten. De rechtbank wees het verzoek van de raadsman af.