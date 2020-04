Sterkste daling economisch vertrouwen ooit gemeten in eurozone

Het vertrouwen in de economie in de eurozone is in april in recordtempo gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn zowel consumenten als alle bedrijfssectoren veel pessimistischer geworden over de economische omstandigheden. Onder andere in Nederland verslechterde het sentiment sterk, meldt de Europese Commissie op basis van een maandelijkse enquête.