Grootmeester van de Maltezer Orde overleden

De grootmeester van de Orde van Malta is woensdag in Rome overleden. Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (75) was al geruime tijd ongeneeslijk ziek, meldde de rooms-katholieke ridderorde.

De Italiaanse edelman werd in mei 2018 verkozen tot grootmeester van de orde, die in 1048 door kruisvaarders in Jeruzalem werd opgericht. Hij was de tachtigste om de bijbehorende eed af te leggen. De orde doet aan filantropische activiteiten in 120 landen en heeft wereldwijd ongeveer 13.500 leden. Het grootmeesterschap zal tot de nieuwe uitverkiezing worden waargenomen door de Portugees Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas.

Aan de uitverkiezing van Dalla Torre ging een machtsstrijd tussen de orde en het Vaticaan vooraf. Die ontstond na het ontslag van de Duitse grootkanselier Albrecht von Boeselager. Hem werd onder meer een affaire rond het uitdelen van condooms in Myanmar fataal. De eerdere Britse grootmeester Matthew Festing verzette zich tegen een Vaticaans onderzoek naar de gang van zaken rond het ontslag, en moest uiteindelijk op bevel van paus Franciscus opstappen. Dalla Torre werd daarna uitverkozen om de orde te hervormen.