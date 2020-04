Speciaal potje om musea ‘energie te geven’

Alle kunstmusea van Nederland, groot of klein en waar ook gevestigd, kunnen kans maken op een bedrag van maximaal 10.000 euro. Dat kunnen ze besteden aan het belichten - na de heropening - van één werk, één kunstenaar of één thema. Ze moeten daarbij wel putten uit de eigen collectie. Om een bedrag in de wacht te slepen, kunnen ze een plan indienen bij de Vereniging Rembrandt, die er - om te beginnen - in totaal anderhalve ton voor heeft klaargelegd.