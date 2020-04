Koningin Elizabeth belt met premier Ardern over einde lockdown

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft woensdag gezegd dat ze met koningin Elizabeth heeft gesproken over het einde van de lockdown in Nieuw-Zeeland. De strenge maatregelen die in de voormalige Britse kolonie golden, werden dinsdag versoepeld.

Ardern laat weten dat ze onlangs een boodschap ontving van de koningin, die graag even in contact wilde komen om te horen hoe het met de Nieuw-Zeelanders ging tijdens de pandemie. “Ik kreeg sterk en oprecht het gevoel dat hare Majesteit erg geïnteresseerd was in hoe het met ons gaat, en opgetogen was omdat het goed met ons gaat”, zei Ardern in een persconferentie.

In Nieuw-Zeeland golden tot dinsdag langer dan een maand strenge lockdownregels. Kantoren, scholen, winkelcentra, en andere openbare gelegenheden zaten op slot. Op woensdag werd bij twee mensen het nieuwe coronavirus vastgesteld. In totaal is nu bij 1126 mensen in Nieuw-Zeeland een besmetting geconstateerd. Van hen overleden er 19. Daarmee is Nieuw-Zeeland, dat drastische maatregelen nam door het land en de grenzen op slot te gooien, een van de lichtst getroffen landen.

Hoewel Nieuw-Zeeland sinds 1947 onafhankelijk is van het Verenigd Koninkrijk, is koningin Elizabeth II (94) er nog altijd het officiële staatshoofd. Zij heeft Nieuw-Zeeland meerdere malen bezocht. Ardern vond het “een genoegen” om de koningin, te spreken. “Haar affectie voor Nieuw-Zeeland, haar interesse in wat er gebeurt en haar herinneringen van plaatsen en de gebeurtenissen die bijzonder zijn voor ons, blijven mij verbazen”, schreef Ardern op Instagram.