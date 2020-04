Koningin Elizabeth spreekt op 8 mei opnieuw het land toe

Koningin Elizabeth spreekt op 8 mei voor de tweede keer in korte tijd het land toe. Dat melden Britse media. Dit keer zal haar speech gaan over de herinnering aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, op dat moment precies 75 jaar geleden. Op 8 mei 1945 gaf haar vader, koning George VI, een memorabele toespraak tot de Britten. Hij maakte daarin de overwinning op Duitsland en het einde van de oorlog bekend.

Begin deze maand sprak 94-jarige vorstin de natie ook al toe. Deze buitengewone speech was vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ze sprak de Britten moed in en bedankte zorgverleners en de mensen die “thuis blijven om de kwetsbaren te beschermen”. In totaal stemden ruim 24 miljoen mensen af op de toespraak die op meerdere zenders te zien en te horen was.

De speech van Elizabeth wordt op vrijdag 8 mei om 21.00 uur (lokale tijd) uitgezonden. Dat is het exacte tijdstip waarop haar vader de radiotoespraak tot de Britten gaf in 1945.