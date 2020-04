Damrak begint licht hoger

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine winsten na de sterke opmars een dag eerder. Beleggers verwerkten opnieuw een grote hoeveelheid resultaten van grote Europese ondernemingen en keken verder uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de plus op 521,06 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 706,69 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 0,5 procent.

Vivoryon zakte bijna 16 procent bij de kleinere bedrijven. De biotechnoloog liet weten dat samenwerkingspartner MorphoSys geen gebruik maakt van de optie om een bepaald molecuul van Vivoryon in licentie op de markt te brengen. Branchegenoot MorphoSys had het exclusieve recht op een licentie voor de oncologische behandeling.