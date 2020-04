Lagere energieprijzen drukken omzet energiereus Vattenfall

De Zweedse energiereus Vattenfall heeft het eerste kwartaal van het jaar minder omzet gedraaid. Onder meer de lage energieprijzen zaten de opbrengsten dwars. Daarnaast zorgde relatief warmer weer ervoor dat er minder vraag was naar energie.

Vattenfall, eigenaar van het voormalige Nuon, sloot de meetperiode af met een omzet van 48,2 miljard Zweedse kroon (4,5 miljard euro). Dat betekende op jaarbasis een daling met 3 procent. Doordat het in landen als Nederland en Duitsland relatief zonnig en winderig was, zakten prijzen voor stroom en gas in.

Klantenaanwas in met name Duitsland zorgde ervoor dat het drukkende effect op de omzet deels werd gecompenseerd. Verder wist Vattenfall zijn zakelijke klantenbestand in Frankrijk uit te breiden. Ook wisselkoerseffecten pakten gunstig uit voor de onderneming.

Winst

De onderliggende winst van het energiebedrijf steeg met 5 procent tot 10,2 miljard kroon, geholpen ook door de verkoop van de nucleaire productierechten in Duitsland. Onder de streep bleef 6,9 miljard kroon over. Dat was 7 procent meer dan een jaar eerder.

Vanwege de onzekerheden rond het nieuwe coronavirus besloot Vattenfall de dividenduitkering over 2019 te halveren. Het bedrijf is van plan 3,2 miljard kroon over te maken aan aandeelhouders.

Eerder besloot Vattenfall vanwege de huidige economische omstandigheden niet mee te doen aan de aanbesteding voor het Nederlandse windpark op zee Hollandse Kust Noord.