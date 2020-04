Volkswagen verkoopt bijna kwart minder auto’s

Volkswagen heeft in de eerste drie maanden van het jaar bijna een kwart minder auto’s afgeleverd dan een jaar eerder. Het nieuwe coronavirus en maatregelen om de virusuitbraak in te dammen raakten de verkopen van de autofabrikant op verschillende vlakken. Zo moest het concern veel van zijn fabrieken sluiten en waren veel dealers gesloten.

In totaal leverde Volkswagen 2 miljoen voertuigen af, 23 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Dat leidde tot een omzetdaling van ruim 8 procent tot 55,1 miljard euro. De operationele winst kelderde met meer dan 81 procent tot 900 miljoen euro.

Volkswagen voerde wegens de coronacrisis verschillende kostenbesparingen door. De financiële positie is volgens het concern nog sterk, mede dankzij maatregelen om de liquiditeit te versterken. Onlangs was er ook goed nieuws voor de automaker. Zijn fabriek in thuisstad Wolfsburg start deze week geleidelijk weer op, nadat productielocaties in het Slowaakse Bratislava en het Duitse Zwickau vorige week weer waren gestart. Daarnaast verwacht Volkswagen over heel 2020 een operationele winst te boeken, maar wel een veel lager resultaat.