Ook Deutsche Bank zet miljoenen opzij voor coronacrisis

Deutsche lichtte eerder deze week al een tipje van de sluier op door met voorlopige resultaten naar buiten te komen om onzekerheden in de markt de kop in te drukken. Daarbij verraste de bank de markten met zijn kwartaalwinst van 66 miljoen euro. Dat bedrag bleef in de definitieve cijfers overeind. Ook het bedrijfsresultaat van 206 miljoen euro bleef staan.

Om klanten door de crisis te loodsen heeft de zakenbank van Deutsche al voor 4,4 miljard euro aan leningen verstrekt, met steun van de Duitse ontwikkelingsbank KfW. Daarmee heeft Deutsche al 5200 klanten geholpen. Via het programma is volgens de bank 20 miljard euro beschikbaar.

Verder heeft de investeringsbank van Deutsche bedrijven en overheidsklanten geholpen aan 150 miljard euro aan schuldfinancieringen. Verder heeft de private bank van Deutsche klanten 2 miljard euro aan kredieten verstrekt.