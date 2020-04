Meer doden door coronavirus in Brazilië dan China

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Brazilië is de 5000 voorbij. Dat betekent dat het land nu meer sterfgevallen heeft gemeld dan China, waar het virus voor het eerst opdook.

Het 210 miljoen inwoners tellende Brazilië is het zwaarst getroffen land van Zuid-Amerika. Er overleden in de laatste 24 uur nog eens 474 patiënten, het grootste aantal tot dusver. Bij 71.886 mensen is volgens het ministerie van Volksgezondheid vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus.

Het ministerie meldt dat het officiële dodental van 5107 ook hoger kan uitvallen. Bij 1156 verdachte sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Het totale aantal besmettingen ligt volgens experts ook hoger dan de overheid aangeeft, omdat maar beperkt wordt getest.

In Brazilië bestaat verdeeldheid over de beste manier om de uitbraak aan te pakken. President Bolsonaro heeft Covid-19 herhaaldelijk een “griepje” genoemd. Hij vreest dat strenge maatregelen rampzalig uitpakken voor de economie. Dat plaatst hem op ramkoers met sommige gouverneurs.