Ruim 250 nepnieuwsberichten over corona verspreid via Twitter

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland zijn 251 onbetrouwbare nieuwsberichten over COVID-19 via Twitter verspreid. Dat meldt het Datajournalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) na onderzoek.

Voor het onderzoek verzamelde Pointer bijna 1,2 miljoen Nederlandstalige tweets van de afgelopen twee maanden waarin de woorden corona, coronavirus, #coronavragen, COVID of NCOV voorkwamen. De bronnen van de ruim 250 nepberichten die rondgaan zijn volgens Pointer onder meer websites als De Dagelijkse Standaard, Sceptr, Fenixx, Xander Nieuws en Amalek. Ook in Youtube-video’s van Robert Jensen, Ongehoord Nederland en Café Weltschmerz worden geregeld onjuiste en onbewezen uitspraken over het coronavirus gedaan, aldus het platform.

Volgens de onjuiste berichten liegen het RIVM, de medische wetenschap en de overheid over de ernst van het virus. Of het gaat over het niet-bewezen verband tussen 5G en COVID-19 en valse claims over geneesmiddelen.

Begin maart deed Pointer al samen met de NOS een eerste onderzoek naar misinformatie op Twitter. Toen werd geconstateerd dat er twintig onbetrouwbare nieuwsberichten rondgaan.