‘Corona-onderzoek is redelijk verzoek, niet gericht tegen China’

“Het is een redelijk verzoek”, aldus Morrison tijdens een persconferentie. Australië wil laten onderzoeken waar en hoe de virusuitbraak is begonnen en hoe het virus zich heeft gemuteerd. “Het verzoek om dit te onderzoeken is geen kritiek op China. Het gaat om een virus waar wereldwijd meer dan 200.000 mensen aan zijn overleden, het is enorm redelijk en verstandig om daar onderzoek naar te doen.”

In Australië gaat het de goede kant op, volgens de premier. Er komen steeds minder nieuwe besmettingen bij. Tot nu toe is het coronavirus bij 6741 mensen vastgesteld en zijn er 89 mensen aan overleden. Morrison versoepelde de maatregelen vorige week al en doet dit aan het begin van mei mogelijk weer. “Maar alleen als de Australiërs zich aan alle regels blijven houden.”