NS laat iets meer intercity’s rijden

De NS zet met ingang van woensdag iets meer intercity’s in. Zo wordt het makkelijker om de anderhalve meter afstand te houden in de trein. Het spoorbedrijf roept nog steeds op alleen te reizen als het echt noodzakelijk is en anders thuis te blijven. “Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers en andere mensen voor wie reizen met de trein echt noodzakelijk is.”

De NS stelde de basisdienstregeling in op 21 maart. Vanaf elk station vertrok twee keer per uur een trein in elke richting. Dat waren vooral sprinters, met hier en daar een paar intercity’s. Met de verruiming van de basisdienstregeling vertrekt vanaf bijna ieder station waar normaal intercity’s stoppen, minstens één keer per uur een intercity. De IC Direct rijdt weer twee keer per uur tussen Amsterdam en Rotterdam.

De NS waarschuwt dat reizigers ook in de verstevigde basisdienstregeling te maken kunnen krijgen met een langere reistijd en vaker overstappen. Het advies is de reis kort voor vertrek te plannen.

Ook het Amsterdamse ov-bedrijf GVB verruimt de dienstregeling iets. Het vervoersbedrijf constateerde dinsdag dat het wat drukker begint te worden. Ov-bedrijf HTM uit Den Haag ziet eenzelfde toename, onder meer door de heropening van winkelbedrijven, en laat weten extra bussen en trams achter de hand te houden bij grote drukte.

Datzelfde geldt voor de RET. In Rotterdam is al meerdere keren de dienstregeling “versterkt” op bepaalde trajecten. Volgens de RET is sinds vorige week sprake van een toename van het aantal reizigers, hoewel er geen versoepeling is van de maatregelen. “Met het gedeeltelijk openen van het basisonderwijs zou de drukte in ons gehele vervoersgebied per 11 mei niet aanzienlijk toe moeten nemen en schalen wij de dienstregeling als geheel dan ook niet op”, aldus RET.