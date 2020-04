Woensdag opnieuw crisisberaad over corona

Woensdagmiddag praten de meest bij de coronacrisis betrokken ministers opnieuw over de stand van zaken. De bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zal de komende weken naar verwachting één keer per week plaatsvinden. De afgelopen weken was dat vaak twee keer per week.

De Tweede Kamer debatteert deze week niet plenair over de aanpak van de crisis. De afgelopen weken deed de Kamer dat wel elke week, met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. Maar vorig week gaf De Jonge aan eens per twee weken te willen debatteren over corona. De meeste partijen zijn het daar mee eens.

Oorspronkelijk had de Kamer nu twee weken meireces, maar de fracties werken toch door in verband met de corona-uitbraak. Zo is er woensdag een overleg over de maatregelen in het onderwijs. Donderdag krijgt de Kamer een technische briefing over testen en beschermingsmiddelen tegen het coronavirus.

Ook het wekelijkse kabinetsberaad gaat vrijdag door.