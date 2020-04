Dagelijks dodental VS ruim hoger dan dag eerder

Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur in de Verenigde Staten is overleden aan het nieuwe coronavirus staat op 2207. Dat zijn ongeveer negenhonderd mensen meer dan een dag eerder. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit.

Het geregistreerde dodental in de VS staat volgens telling van de universiteit op 58.348. Daarmee zijn er meer Amerikanen omgekomen door het coronavirus dan in de Vietnamoorlog, toen er 58.220 Amerikanen werden gedood.

De VS zijn het zwaarst getroffen land ter wereld door het virus. Ruim meer dan 1 miljoen mensen zijn positief getest. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk flink hoger.