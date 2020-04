Contact onderhouden nu moeilijk voor digitaal onhandige ouderen

Ouderen spreken meestal persoonlijk af en niet digitaal, wat jongeren al wel gewend zijn. Daarom zullen veel ouderen moeite hebben hun sociale leven in stand te houden tijdens de ‘intelligente lockdown’. Dat vermoedt een woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek over de sociale contacten die Nederlanders vorig jaar hadden.

Het aantal sociale contacten van Nederlanders van 15 jaar en ouder is in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Wel gaan ze minder vaak naar de buren dan in 2012, het eerste jaar waarover het CBS gegevens heeft. Vorig jaar had ruim driekwart zeker wekelijks contact met vrienden en had een ongeveer even grote groep met die regelmaat contact met familie.

Dit onderzoek over 2019 geeft geen beeld van de gevolgen van de coronacrisis voor het sociale leven van Nederlanders. Wel is bekend dat digitaal communiceren gemeengoed is bij jongeren, terwijl ouderen nog bezig zijn met een inhaalslag. Uit eerder onderzoek blijkt dat 38 procent van de jongeren van onder de 25 dagelijks vrienden ziet, tegen ongeveer 7 procent van de 75-plussers. Daar komt bij dat jongeren ook massaal met elkaar appen, dat tijdens de intelligente lockdown vermoedelijk ook meer zullen doen, terwijl voor veel ouderen bellen het enige alternatief is.

“De vraag is nu: hoeveel ouderen krijgen een spoedcursus smartphonegebruik van de kinderen en kleinkinderen en kunnen een inhaalslag maken?”, aldus de woordvoerder van het CBS. “Een deel zal ook buiten de boot vallen.” In 2019 had 3 procent van de Nederlanders geen toegang tot het internet. “Dit zijn relatief veel oude laagopgeleide vrouwen, die vaak ook alleenstaand zijn. Dat is de groep waarbij dit heel hard binnenkomt.” Het ontbreekt ze aan vaardigheden en kennis om te internetten of ze hebben daar geen interesse in. “Daar ga je als 99-jarige niet ineens anders tegenaan kijken door het coronavirus, neem ik aan.”