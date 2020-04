CDA en D66 willen zomeronderwijs voor kwetsbare leerlingen

Aanleiding voor het voorstel zijn berichten over duizenden leerlingen die 'zoek' waren in de weken dat scholen dicht waren en alleen online les werd gegeven. Maar het is ook bedoeld voor kinderen die om een andere reden maar weinig thuis hebben kunnen werken, bijvoorbeeld omdat zij geen internet hebben.

Rog en Van Meenen wijzen erop dat door de coronacrisis scholen dit jaar minder aanvragen hebben ingediend dan anders voor subsidies op zomeronderwijs. Zij willen dat op zijn minst het geld dat daardoor op de plank blijft liggen, gebruikt wordt om een landelijk dekkend aanbod mogelijk te maken.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de situatie in het onderwijs. Het kabinet maakte vorige week bekend dat de basisscholen na de meivakantie de deuren weer openen. Leerlingen gaan in eerste instantie de helft van de tijd naar school. In het voortgezet onderwijs gaan de scholen naar verwachting 1 juni weer open.