Miljardenverlies voor Ford is nog maar het begin

Autofabrikant Ford heeft in het eerste kwartaal een miljardenverlies geleden als gevolg van het coronavirus. De fabrieken van het bedrijf lagen deels stil en klanten stelden de aankoop van een nieuwe auto uit. Bovendien gaf het bedrijf geld uit aan het opzetten van een fabricagelijn voor beademingsapparatuur. Omdat de gevolgen van de virusuitbraak in de Verenigde Staten na maart nog groter werden, verwacht Ford in het huidige kwartaal een nog groter verlies.