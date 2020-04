Venetië roept toeristen op weer te komen

Venetië, dat sterk afhankelijk is van toeristen, wil dat er weer gasten komen. Burgemeester Luigi Brugnaro roept iedereen “die zich de komende maanden kan bewegen” op de historische stad te bezoeken. Venite a Venezia, twittert hij.

Venetië wil de stranden weer openen. Verder is het de bedoeling dat in september het internationale filmfestival doorgaat. De stad roept de regering in Rome op snel met richtlijnen te komen voor de heropening van bijvoorbeeld hotels.

Venetië wordt normaal overspoeld door toeristen, maar is nu praktisch uitgestorven door de coronacrisis. Het toerisme was al ingezakt na een hoogwater in november, dat zijn sporen naliet.