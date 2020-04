Frankrijk versoepelt maatregelen niet bij slechte situatie

De Franse regering wil de lockdown gaan versoepelen, maar doet dat niet als op 11 mei het dagelijkse aantal vastgestelde besmettingsgevallen nog boven de 3000 ligt, maakte premier Édouard Philippe bekend in het parlement. Uit onderzoek is volgens hem gebleken dat de strenge Franse maatregelen 62.000 levens hebben gered. De huidige situatie kan echter niet veel langer voortduren, aldus de premier.

Volgens Philippe dreigt een ineenstorting van de Franse economie als de lockdown in stand blijft. Hij zei dat er nog lang geen sprake is van groepsimmuniteit, maar dat het tijd is dat de Fransen leren leven met het virus en zich leren te beschermen. Op 7 mei komt de overheid met een overzicht van de departementen waar strenge restricties gehandhaafd blijven.

Het Franse ziekenhuiszorgsysteem heeft de crisis volgens Philippe goed doorstaan, maar een tweede infectiegolf blijft volgens hem een reëel risico. Het land importeert nu wekelijks 100.000 mondkapjes. Genoeg voor na de lockdown, zei de premier. Vanaf 11 mei kunnen er in Frankrijk op kosten van de staat 700.000 tests worden uitgevoerd, aldus Philippe.

App

Ook besprak Philippe de plannen voor een app. Die roept volgens hem vragen op omtrent burgerrechten. Zodra die app klaar is, debatteert en stemt het parlement daarover.

Basisscholen en kinderdagverblijven openen vanaf 11 mei weer. Een week later mogen de middelbare scholieren, met verplicht mondkapje, weer terug de schoolbanken in. Fransen moeten nog ten minste drie weken thuis blijven werken.

Mondkapjes worden verplicht als het niet mogelijk is voor mensen om veilige afstand te houden van elkaar. Bijeenkomsten van meer dan tien personen blijven voorlopig verboden. Winkeliers mogen klanten verplichten een mondkapje te dragen.

Formulier

Fransen hoeven geen formulier meer bij zich te hebben als zij de deur uit gaan behalve bij reizen van meer dan 100 kilometer. Treinkaartjes moeten zij van te voren boeken.

Kleine musea mogen op 11 mei weer open. Grotere musea, zoals het Louvre, moeten echter langer dichtblijven. De stranden blijven tenminste tot juni verboden terrein. Professionele sportcompetities mogen dit seizoen nog niet worden hervat.

Ook wil premier Philippe de noodtoestand laten verlengen tot 23 juli. De lockdown geldt in Frankrijk sinds 17 maart.