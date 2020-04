Duitse capaciteit uitgebreid naar 700.000 tests per week

Duitse laboratoria hebben hun wekelijkse capaciteit voor het uitvoeren van coronatests in zeven dagen verhoogd van 640.000 naar 700.000 tests. Brancheorganisatie voor geaccrediteerde medische laboratoria ALM maakte dat dinsdag bekend.

De bekendmaking door de ALM kwam nadat de Duitse evenknie van het RIVM, het Robert Koch-Institut (RKI), vrijdag zijn aanbeveling voor het testen van mensen verruimde. Het RKI wil nu dat iedereen met symptomen van longontsteking wordt getest, ongeacht of iemand in contact is geweest met een drager van het nieuwe coronavirus.

Volgens ALM zijn de laatste week 292.000 tests afgenomen in Duitsland. De week daarvoor waren dat er nog 268.000. De cijfers zijn gebaseerd op een enquête onder 116 medische laboratoria in Duitsland.