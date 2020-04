Europese Commissie versoepelt tijdelijk bankregels voor kredieten

De Europese Commissie stelt een pakket maatregelen voor om het banken gemakkelijker te maken aan huishoudens en het midden- en kleinbedrijf te lenen. De tijdelijke versoepeling van de regels in verband met de coronacrisis zijn volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiën) nodig “opdat banken de geldkraan openhouden”. Minder strenge kapitaaleisen kunnen zo potentieel 450 miljard euro extra leencapaciteit opleveren.

Volgens de Let waren de banken bij de financiële crisis “deel van het probleem” maar zijn ze nu “deel van de oplossing”. “We moeten de maximale flexibiliteit van de bankregels gebruiken”. De sector wordt gevraagd af te zien van bonussen en dividenduitkeringen en vrij kapitaal te gebruiken om kredieten te verlengen of voor andere urgente financiering te zorgen voor bedrijven in nood. Ook wordt een aantal administratieve verplichtingen opgeschort en wordt flexibel omgegaan met de berekening van de voorzieningen op de balans.

Dombrovskis riep het Europees Parlement en de lidstaten op zijn voorstellen snel goed te keuren zodat ze ten laatste in juni van kracht worden.