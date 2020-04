WHO: meer vliegcapaciteit nodig voor distributie van tests

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil meer vliegtuigen inzetten om testmateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen te vervoeren naar gebieden waar het coronavirus is uitgebroken. Volgens de chef-logistiek van de WHO, Paul Molinaro, raakte het transport deze maand verstoord en dreigt bovendien een tekort aan vaccins tegen andere ziekten als de verstoringen aanhouden.

Ook het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties loopt gevaar als gevolg van verstoringen in de leveringsketen, waarschuwde Molinaro. Hij wees erop dat de WHO voor transport afhankelijk is van het internationale luchtvaartverkeer. Dat is de laatste maanden stukje bij beetje lamgelegd.

Onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zetten vliegtuigen in om goederen uit China op te halen en vanuit Dubai verder te distribueren, aldus Molinaro. Volgens hem hebben meerdere landen inmiddels vliegtuigen beschikbaar gesteld. De WHO heeft inmiddels zo’n 1,1 miljoen coronatests afgeleverd en gaat er nog eens 1,5 miljoen uitdelen, vertelde de chef-logistiek.

Hij verklaarde ook dat de distributie aan Latijns Amerikaanse landen via Panama zal gaan. Leveringen aan dat continent kwamen maar langzaam op gang. Volgens de WHO lag dat onder meer aan de afstand.