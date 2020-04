Bij een grote brand in een autoschadebedrijf in het Drentse dorp Nieuw-Weerdinge is asbest vrijgekomen. De veiligheidsregio waarschuwt mensen vooral uit de buurt te blijven en hulpverleners de ruimte te geven. Omwonenden moeten hun ramen en deuren dichthouden en uit de rook blijven.

De brand brak uit in de garage aan het Noordveenkanaal zz en sloeg over naar naastgelegen schuren.