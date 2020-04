APG steekt Nederlands pensioengeld in tolwegplatform

De Nederlandse pensioenuitvoerder APG doet mee aan een miljardeninvestering in een Brisa, een groot tolwegplatform. Dat bedrijf heeft in Portugal in totaal 21 snelwegen onder beheer met een totale lengte van meer dan 1500 km. Het netwerk omvat cruciale onderdelen van het Portugese wegennet, met jaarlijks meer dan 7,5 miljoen gebruikers.