Dodental Verenigd Koninkrijk veel hoger dan gedacht

Het aantal Britten dat aan het nieuwe coronavirus is overleden, blijkt hoger dan afgelopen weken werd gedacht. Het Office for National Statistics maakte dinsdag bekend dat de grens van 20.000 doden op 17 april al gepasseerd was.

Op 18 april meldde de Britse regering nog 13.917 doden. Volgens het statistiekbureau waren er op 17 april in het Verenigd Koninkrijk echter al 21.284 mensen overleden bij wie het coronavirus was vastgesteld. Het Britse dodental lag daarmee toen hoger dan het Spaanse, maar lager dan het Italiaanse op dat moment. Het verschil ontstond doordat de regering alleen de doden in de ziekenhuizen meldde, maar niet de doden die daarbuiten te betreuren waren, zoals in verzorgingshuizen.

Een forse toename van het dodental in verzorgingshuizen in Engeland en Wales zorgt in de laatste weken voor een snelle stijging van het algemene officiële dodental. Tussen 13 en 19 april stierven 7316 bewoners van verzorgingstehuizen, bijna drie keer meer dan een drietal weken daarvoor.

Het Britse ministerie van Volksgezondheid maakte maandag bekend dat 21.092 mensen in ziekenhuizen zijn overleden nadat bij hen een besmetting met het nieuwe coronavirus was vastgesteld. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zei vrijdag dat Groot-Brittannië op de piek van de epidemie zit. Het is volgens hem nog te vroeg voor versoepelingen.