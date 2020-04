Basisonderwijs: iedere leerling heeft computer en internet nodig

Iedere scholier moet in de toekomst over een computer en een internetverbinding kunnen beschikken. Die aanbeveling doet de PO-Raad, de organisatie van schoolbesturen in het basis- en speciaal onderwijs, aan de Tweede Kamer.

“Door de coronacrisis werd duidelijk dat lang niet alle leerlingen de beschikking hadden over een geschikte computer en internetverbinding”, schrijft de PO-Raad. “Voor onderwijs op afstand zijn beide natuurlijk een voorwaarde, maar het helpt ook enorm bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden.”

Het onderwijs op afstand werkt volgens de PO-Raad boven verwachting. “Afstandsonderwijs kan regulier onderwijs nooit vervangen, maar afgelopen periode heeft laten zien dat de mogelijkheden ruimer en betekenisvoller zijn dan gedacht.”

Kamercommissie

De coronacrisis heeft volgens de raad ook nog eens bevestigd “hoe belangrijk het is dat we als samenleving grip houden op en steun bieden aan kinderen in kwetsbare posities”. De PO-Raad signaleert dat scholen, gemeenten, leerplichtambtenaren en anderen nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan om leerlingen die “van de radar waren verdwenen” weer bij de les te krijgen. “Deze samenwerking en het urgentiegevoel moeten we ook na de coronacrisis vasthouden.”

De vaste Kamercommissie voor onderwijs spreekt woensdag met de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven over het onderwijs in tijden van corona.