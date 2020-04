Turkije levert medische hulpmiddelen aan VS

Een Turks militair vliegtuig met medische voorraden en beschermingsmiddelen is dinsdag naar de Verenigde Staten vertrokken om hulp te bieden in de strijd tegen de uitbraak van het coronavirus.

“We zijn trots om aan te kondigen dat Turkije op verzoek van onze NAVO-bondgenoot medische benodigdheden zal leveren aan de Verenigde Staten om de Amerikaanse strijd tegen het coronavirus te ondersteunen”, aldus de Turkse autoriteiten.

De VS, het land met het hoogste aantal coronadoden en besmette mensen, laten weten ingenomen te zijn met de “genereuze donatie” van 500.000 chirurgische maskers, 4000 beschermingspakken, ontsmettingsmiddelen en veiligheidsbrillen.

De hulp komt op een mogelijk cruciaal moment in de betrekkingen tussen de VS en Turkije, die onder druk staan ​​door geschillen over sancties tegen Iran, het Syrië-beleid en de aanschaf door Turkije van Russische raketverdedigingssystemen.