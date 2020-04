VMBO Maastricht nog onder geïntensiveerd toezicht inspectie

Het VMBO Maastricht blijft nog onder geïntensiveerd toezicht van de Inspectie van het Onderwijs staan. De school kwam twee jaar geleden in het nieuws toen daar de eindexamens van 353 leerlingen ongeldig werden verklaard. Minister Arie Slob (Onderwijs) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het wel de goede kant op gaat met de school.