‘Noorse zakenman Hagen vast na verdwijning echtgenote’

Agenten arresteerden de 70-jarige Hagen toen hij zijn huis in de gemeente Lørenskog verliet om naar zijn werk te gaan, berichten Noorse media. De politie bevestigde dat de omgeving is afgezet, maar wilde nog niet in detail treden over de zaak.

De echtgenote van de zakenman, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, verdween in oktober 2018. Het leek aanvankelijk te gaan om een ontvoering, maar de autoriteiten verklaarden later dat de vrouw vermoedelijk om het leven is gebracht. Het verzoek om losgeld was mogelijk bedoeld om onderzoekers op het verkeerde been te zetten.